Нижний Новгород, , 10:56 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 8 мая выявили 938 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений в Поволжье выросло до 15 374 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявлено 276 новых случаев заражения, в Башкирии — 89, в Татарии — 83, в Ульяновской области — 76, в Саратовской области — 74, в Чувашии — 68, в Самарской области — 59, в Оренбургской области — 49, в Пензенской области — 43, в Мордовии — 37, в Кировской области — 32, в Марий Эл — 31, в Пермском крае — 20, в Удмуртии — один случай.

С учетом новых данных общее число заражений SARS-CoV-2 в Нижегородской области составило 3886 случаев, в Татарии — 1498, в Башкирии — 1332, в Мордовии — 1055, в Чувашии — 1018, в Саратовской области — 950, в Оренбургской области — 847, в Марий Эл — 845, в Самарской области — 802, в Пермском крае — 719, в Кировской области — 718, в Ульяновской области — 681, в Пензенской области — 678, в Удмуртии — 345.

Выписаны после полного выздоровления 3360 человек в Поволжье, за последние сутки 334 пациента вылечились. 115 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, четверо — в течение минувших суток.

ИА REGNUM напоминает, всего в России на 8 мая подтверждено 187 859 случаев заражения коронавирусом, 10 699 — за минувшие сутки. Выздоровели 26 608 человек, 1723 человека скончались, 98 — за минувшие сутки.

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