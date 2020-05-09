Хабаровск, , 08:13 — REGNUM В трёх регионах ДФО не хватает больничных коек с аппаратами ИВЛ. Об этом на совещании с главами регионов заявил полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе полпреда.

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Дефицит коек с ИВЛ наблюдается в Хабаровском крае, Забайкалье и Амурской области.

Также в этих регионах отмечена нехватка медицинского персонала.

Всего из фонда развития ДФО и Арктики на обеспечение дальневосточных больниц средствами индивидуальной защиты выделено 950 млн рублей. Дефицит этих средств наблюдается в Забайкалье.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Дальнего Востока растёт число новых случаев выявления заражений коронавирусом. 7 мая выявлен 191 новый случай.

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