С начала объявления мировой пандемии коронавируса отдел медицинской психологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» начал собирать сведения о динамике психологических реакций на ситуацию с заболеваемостью COVID-19. Выяснилось, что чем больше длится изоляция, тем сильнее меняются интерпретации происходящего. Как сообщил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель отдела медицинской психологии этого научного центра Сергей Ениколопов, число граждан с конструктивным мышлением уменьшается, всё больше людей верят в то, происходящее является наказанием за грехи человечества:

«Мы улавливаем, что в последнее время уменьшается количество людей с конструктивным мышлением. Это означает, что они не очень реалистично и адаптивно воспринимают действительность. Увеличивается количество граждан с, так называемым, изотерическим мышлением. Это те люди, которые готовы верить в любые суеверия, которые верят, что религия нас спасёт, что происходящее является наказанием человечеству за его грехи, не обязательно — за религиозные, вообще за все.

Потенциально такие люди ждут мессию, который всех спасёт и готовы к двум вещам: вступлению во всевозможные секты (и здесь существует опасность для нормальных ортодоксальных церквей), а с другой стороны таких людей будут веровать (в хорошем смысле) на свою сторону «зелёные». При этом, готовность примкнуть к зелёным — она такая нерациональная, люди не понимают, что они хотят, а просто, к примеру, заявляют «Мы хотим чистого воздуха». Таким плевать на то, что люди потеряют работу, что придётся жить при свечах, неизвестно как. Вот эта готовность есть и вера во всевозможные чудеса».