В Мордовии подтверждено 1055 случаев заражения коронавирусом
В Мордовии выявили 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике подтверждено 1055 случаев заражения коронавирусом с момента начала наблюдений.
В Курганской области за сутки выявлен единственный носитель коронавируса
В Курганской области за сутки выявлен один случай заражения коронавирусом. Это медицинский работник Юргамышской центральной районной больницы, которую пришлось закрыть на дезинфекцию, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Всего с начала регистрации заболеваемости COVID-19 в регионе зафиксированы 72 носителя коронавируса. Выписаны по выздоровлению 29 человек.
В Томской области продлят режим самоизоляции и введут масочный режим
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить в регионе режим самоизоляции. Также он объявил о некотором смягчении ограничений. Но при этом с 9 мая в Томской области вводится масочный режим.
В Пензенской области подтвердились 43 новых случая заражения SARS-CoV-2
В Пензенской области на 8 мая выявлены 43 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтвержденных тестов среди жителей области достигло 678 человек.
В Смоленской области за сутки выявили 56 носителей коронавируса
56 новых носителей коронавируса выявили в Смоленской области за последние сутки, об этом говорится в сводке федерального оперштаба от 8 мая.
«Не читайте советских газет»: о росте суеверных коронавирусных страхов
С начала объявления мировой пандемии коронавируса отдел медицинской психологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» начал собирать сведения о динамике психологических реакций на ситуацию с заболеваемостью COVID-19. Выяснилось, что чем больше длится изоляция, тем сильнее меняются интерпретации происходящего. Как сообщил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель отдела медицинской психологии этого научного центра Сергей Ениколопов, число граждан с конструктивным мышлением уменьшается, всё больше людей верят в то, происходящее является наказанием за грехи человечества:
«Мы улавливаем, что в последнее время уменьшается количество людей с конструктивным мышлением. Это означает, что они не очень реалистично и адаптивно воспринимают действительность. Увеличивается количество граждан с, так называемым, изотерическим мышлением. Это те люди, которые готовы верить в любые суеверия, которые верят, что религия нас спасёт, что происходящее является наказанием человечеству за его грехи, не обязательно — за религиозные, вообще за все.
Потенциально такие люди ждут мессию, который всех спасёт и готовы к двум вещам: вступлению во всевозможные секты (и здесь существует опасность для нормальных ортодоксальных церквей), а с другой стороны таких людей будут веровать (в хорошем смысле) на свою сторону «зелёные». При этом, готовность примкнуть к зелёным — она такая нерациональная, люди не понимают, что они хотят, а просто, к примеру, заявляют «Мы хотим чистого воздуха». Таким плевать на то, что люди потеряют работу, что придётся жить при свечах, неизвестно как. Вот эта готовность есть и вера во всевозможные чудеса».
Володин: жизнь изменится
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает преждевременным подводить итоги реализации противокоронавирусных мер, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.
В Нижегородской области выявили ещё 276 случаев заражения коронавирусом
В Нижегородской области по состоянию на 8 мая выявили 276 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений увеличилось до 3886 случаев.
В Махачкале 12 гостиниц и баз отдыха готовы отдать помещения под госпитали
Владельцы 12 гостиниц и баз отдыха в Кировском районе Махачкалы готовы развернуть в своих помещениях госпитали для пациентов с коронавирусом и подозрением на него. В общей сложности это позволит организовать почти 700 мест для размещения пациентов, сообщил глава администрации района Салих Сагидов.
Число носителей SARS-CoV-2 в России приблизилось к 187,9 тыс. человек
В России за последние сутки выявлено 10 699 новых случаев заражения SARS-CoV-2. По данным оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом на 8 мая, заболевшие COVID-19 зафиксированы в 83 регионах страны.
Володин оценил работу Москвы, Петербурга и Краснодарского края в пандемию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал высокую оценку работы властям Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края в борьбе с распространением коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.
В правительстве Орловской области выявили носителей коронавируса
Случаи заражения коронавирусом выявлены среди членов правительства Орловской области.
В Оренбуржье за сутки выявили 49 случаев заражения SARS-CoV-2
В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 8 мая, референс-центр подтвердил еще 49 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
На сегодняшний день в регионе подтверждено 847 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 217 пациентов. Скончались от последствий COVID-19 пять человек. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.
В Липецкой области выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом
В Липецкой области 8 мая выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории региона зарегистрировано 752 случая.
В Самарской области выявили 59 случаев заражения коронавирусом
Лидером по выявлению коронавируса в Самарской области остается Самара. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, в столице региона в минувшие сутки зафиксировали 32 факта заражения этой инфекцией. А всего выявлено в этот период 59 фактов.
На Ямале за сутки выявлено 36 носителей коронавируса
На Ямале за сутки Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО выявлено 36 новых носителей коронавируса. Об этом сообщает оперативный региональный штаб.
С начала пандемии на 8 мая в ЯНАО выявлено 1 054 положительных проб на коронавирус. Бессимптомное течение инфекции наблюдается у 70% заражённых SARS-CoV-2, или у 740 человек. Выздоровели 158 человек, скончались трое.
В Волгоградской области выявлено ещё 80 носителей коронавируса
За последние сутки коронавирус выявили ещё у 80 жителей Волгоградской области. В больницах находятся 1029 пациентов, сообщили 8 мая в региональном оперативном штабе.
В Орловской области выявлено 58 новых случаев заражения SARS-CoV-2
58 новых положительных тестов на коронавирус зарегистрировано в Орловской области за последние сутки, об этом сообщил 8 мая федеральный оперштаб.
Федеральный штаб: в Белгородской области выявили 613 носителей SARS-CoV-2
Ещё у 39 жителей Белгородской области выявили коронавирус. Статистику на 8 мая предоставили в федеральном оперативном штабе.
Володин: выход из ограничительных мер будет тяжелее входа
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прогнозирует тяжелый выход из ограничительных мер, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.