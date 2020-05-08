Вашингтон, , 23:44 — REGNUM Иранские хакеры пытались нелегально получить доступ к информации об американском препарате Remdesivir, сообщает 8 мая Reuters.

По данным источников агентства (экспертов), связанные с Тегераном хакеры пытались взломать закрытые данные компании Gilead Sciences, которая в своё время разработала Remdesivir, применяемый теперь против коронавируса в некоторых странах.

По данным агентства, атак было предпринято несколько за последние недели. Кибервзломщики пытались добыть пароль от электронной почты высокопоставленного сотрудника Gilead Sciences. Чем закончилась попытка, не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, западные спецслужбы 5 мая распространили информацию, согласно которой хакеры из какой-то страны (она названа не была) пытались добыть данные, касающиеся пандемии.

Что касается препарата Remdesivir, разработанного против лихорадки Эбола, им решили лечить пациентов с COVID-19 в Японии.

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