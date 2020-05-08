Москва, , 14:36 — REGNUM Характер поступающих запросов на детский телефон доверия Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), подключенный к Всероссийскому детскому телефону доверия, от детей в период самоизоляции фактически не изменился, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель Центра экстренной помощи МГППУ Ольга Вихристюк.

Так, например, топ-3 основных проблем, волнующих детскую и подростковую аудиторию, остался неизменным — это детско-родительские взаимоотношения, учебные проблемы, отношения со сверстниками.

Однако все эти запросы характеризует изменение в эмоциональных состояниях обратившихся, а также сам содержательный фон запросов, которые теперь озвучиваются через призму новой реальности.

Итак, что же именно детей из разных возрастных групп беспокоит наиболее часто в качестве угроз и рисков во время пандемии. Надо отметить, что в целом дети младшего возраста в три раза реже упоминают, что испытывают трудности в период самоизоляции, дистанционного обучения в отличие от подростков 12−15 лет и юношества (16−18 лет).

Но основные сложности, которые упоминают все несовершеннолетние абоненты, это:

• Социальная изоляция, невозможность непосредственного общения.

• Вынужденное нахождение дома в постоянном контакте с одними и теми же людьми.

• Разрушение привычных стратегий совладания со стрессом и утрата привычных источников удовольствия.

Далее с отрывом:

• Разрушение привычного образа жизни и привычных стереотипов поведения, а для младшей группы еще и угроза заражения.

Хотя угроза заражения для подростков от 12 лет и старше упоминается гораздо реже.

Далее, как уже не столь значительные сложности, упоминаются:

• Гиподинамия, особенно среди подростков 12−15 лет.

• Неопределенность ситуации, невозможность долгосрочного планирования — наиболее характерно для возраста 16−18 лет.

Надо сказать, что динамика переживаний эмоциональных состояний детьми и их родителями значительно изменилась в худшую сторону. Среди детской и подростковой аудитории резко увеличились:

— переживания, связанные с недостатком общения со сверстниками и взрослыми (причем это не переживания одиночества в классическом его виде, а именно нехватка качественного общения);

— аффективные (агрессивные) проявления по отношению к родителям, близким;

— депрессивные состояния вкупе с жалобами на нарушение сна, скуку, тоску, перепады настроения, утрату смыслов.

Родители жалуются на: резкое усиление тревожных состояний, эмоциональную нестабильность, усталость, раздражение, конфликтность по отношению к членам семьи.

Итак, типичные запросы на психологическую помощь в период пандемии от детей выглядят следующим образом:

1. Конфликты с родителями (родители находятся дома, кричат, срываются, нельзя уйти на улицу, я хочу гулять, гиперопека).

2. Звонки от детей с депрессивным фоном (я ничего не хочу, ничем не интересуюсь, страхи, скука, нехватка друзей, занятий, одиночество).

3. Эмоциональные перегрузки учебные, связанные с монотонностью учебной деятельности без возможности очного контакта и диалога при обсуждении учебного материала. Переживания по поводу поступления в университет (отменят ли экзамены, как они будут проходить, смогу ли поступить в университет).

4. На психологическую поддержку (без наличия ярко выраженной проблемы) (невозможность общаться с возлюбленным, ссоры, расставания, конфликты).

Современных детей часто называют «цифровыми аборигенами», с рождения привыкшими все делать в сети — общаться, играть, учиться, покупать.

Действительно ли им оказалось легче пережить изоляцию?

Сеть помогает детям справиться со скукой, помогает легче общаться, но пережить изоляцию от этого нелегче, так как длительное пребывание за компьютером начинает утомлять как эмоционально, так и физически. Кроме того, обострились другие трудности — конфликты в семье, школьные перегрузки, много переживаний у абонентов возникает из-за невозможности видеться с друзьями.

К примеру, если в начале карантина дети радовались, что можно не ходить в школу, с тревожным интересом относились к происходящему, то с течением времени абоненты начали говорить об «усталости, монотонности, вынужденности, запертости в четырех стенах, скуке». Некоторые дети умудряются веселиться над учителями, которые ведут уроки онлайн и слабо технически подкованы. «Дают» им такие советы, что учителя вообще зависают, сами имитируют зависание, когда не хотят отвечать на вопрос.

Как дети и подростки воспринимают новую форму обучения и фактически «жизни»?

• Спокойно вполне, пытаются приспособиться. Говорят, в основном о нехватке прогулок только, протестуют в отношении беспрепятственного выхода из дома.

• Но напряжение в семьях возросло. По запросам абонентов, одна из основных сложностей — возросшие конфликты с родителями, сиблингами. Постоянное пребывание дома всей семьи, невозможность уединения, личного пространства. Ссоры из-за режима дня, учебы, времени нахождения за компьютером.

• Новая форма обучения онлайн вызывает разные эмоции: от раздражения до полного принятия. Но если поступают жалобы, то на: возросшие учебные нагрузки, монотонность, бессмысленность такого обучения (некоторые предметы заменяют тестами), преподаватели не включены в процесс, подменяя живое преподавание чужими вебинарами и материалами), проблемы в выполнении домашних заданий, технические проблемы, плохая связь.

• Невозможность непосредственного общения с друзьями, романтические отношения нарушены, невозможность посещения секций.

Наиболее популярные стратегии совладания:

• онлайн-общение с друзьями;

• компьютерные игры;

• в отношениях с родителями: либо пытаются наладить конструктивный диалог, либо конфронтация, избегание;

• личное творчество.

Какие навыки и качества оказались нужными в новых условиях?

• Знание цифровых технологий.

• Навыки коммуницирования (договариваться, искать компромисс), поведения в конфликтных ситуациях.

• Навыки тайм-менеджмента — умение планировать свой день.

В каких навыках проявился дефицит?

Дефицит в планировании, усидчивости, саморегуляции (способности соблюдения режима без внешней необходимости), стрессоустойчивости, поддержке. Дефицит в конструктивном взаимодействии со своими близкими, родителями.

В какой поддержке они нуждаются и какие ресурсы у них есть (внутренние, внешние):

• Эмоциональная поддержка со стороны родителей. Нуждаются в понимании, в признании со стороны взрослых.

• Нуждаются в возможности выговориться, в контейнировании раздражения и тревоги, в организации их деятельности.

• Ресурсы: их увлечения, друзья, поддержка близких, собственный опыт абонента, когда он прежде успешно справлялся с трудными жизненными ситуациями. Возможности общаться с друзьями онлайн, гораздо более разнообразные, чем у взрослых. Самодостаточность, хобби, интровертированность.

• Для некоторых ресурсом стало то, что появилась возможность не контактировать с одноклассниками и учителями, для кого это было проблемой.

Выводы:

1. Для детей, подростков, непосредственно не столкнувшихся с последствиями пандемии, наиболее стрессовыми являются не сами факты изоляции, дистанционного обучения, переживания по поводу угрозы заражения, иных неблагоприятных последствий, а то, что влечет за собой изменения жизнеуклада в целом — обострение всех имеющихся проблем (конфликты с родителями, усиление тревожно-депрессивных проявлений, ограничение личных свобод (пространства, общения, передвижения).

2. Необходимо расширять возможности психологической поддержки, причем не только посредством интернета — и прежде всего для родителей и близких детей, ну и для самих детей и подростков. Всеми доступными способами вести психологическое просвещение детско-родительской аудитории в области привития навыков эмоциональной саморегуляции, стрессоустойчивости, эффективных копинг-стратегий.

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