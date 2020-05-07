Москва, , 14:31 — REGNUM Жителей Москвы за нарушение масочного режима, который вводится в российской столице с 12 мая, будут наказывать рублём. Так, пассажиров общественного транспорта за отсутствие масок и перчаток будут штрафовать на сумму 5 тыс. рублей. Об этом сообщил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

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«Штраф за нахождение без масок в общественных местах составит четыре тысячи рублей по статье 3. 18.1 («Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы») КоАП Москвы», — уточнил Данчиков.

Он добавил, что указом мэра Москвы будут определены зоны, места и критерии, по которым должна носиться маска. За нарушение этих требований законодательства будет предусмотрен штраф.

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Напомним, штрафы на аналогичные суммы ранее были предусмотрены за нарушение режима самоизоляции, действующего в Москве с 29 марта. Так, на первый раз правонарушителя наказывают штрафом в размере 4 тыс. рублей, за повторное нарушение или за нарушение с использованием транспортного средства — 5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице с 12 мая будет введён обязательный масочный режим.