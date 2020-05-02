Москва, , 14:59 — REGNUM Индивидуальные защитные медицинские маски можно будет приобрести на московских станциях метро со следующей недели. Об этом 2 мая рассказал журналистам заместитель мэра Москвы, руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

«В рамках рекомендации Роспотребнадзора и поручения мэра Москвы мы организовываем почти на каждой станции московского метро продажу медицинских масок», — заявил заместитель мэра Москвы и добавил, что цена на данные изделия будет не выше, чем в аптеках, так как метрополитен получает данный вид защитных изделий на реализацию от городских структур.

Также он указал, что такая мера необходима для того, чтобы пассажиры, у которых по тем или иным причинам маски нет, смогли её приобрести при входе на территорию метрополитена.

«Начинаем мы это делать уже с понедельника-вторника следующей недели», — подчеркнул Лискутов и рассказал, что необходимое количество масок уже завезено, а продаваться они будут в ларьках или в кассах.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что штраф на нахождение на улице без маски в Московской области может составить 4 тысячи рублей.