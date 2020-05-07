Москва, , 10:12 — REGNUM Десять моделей фитнес-браслетов шести брендов испытали эксперты Роскачества. Оказалось, что корректно показывают пройденную дистанцию только четыре модели, сообщает 7 мая пресс-служба организации.

«Из функций контроля физической активности фитнес-браслеты лучше всего справлялись с подсчетом пройденных шагов», — говорится в сообщении.

Сердечный ритм корректно подсчитывает одна из десяти моделей, причём погрешность выше при лёгкой тренировке и ниже — при интенсивной. На точность показаний шагомера влияют колебания запястья во время повседневных дел: уборки, чтения книг или пользования компьютером. В стремлении пройти 10 тыс. шагов в день стоит это учесть, отмечают эксперты.

Самыми удобными и простыми в использовании названы фитнес-браслеты Galaxy Fit e, Fitbit Charge 3 и Fitbit Inspire HR. Наиболее точные показания шагомера и при беге, и при ходьбе у модели Honor Band 5, хорошие результаты у Fitbit Inspire HR, Honor Band 4, Xiaomi Mi Smart Band 4 и Xiaomi Mi Band 3.

Эксперты рекомендуют выбирать для бега браслеты с GPS, так как такие устройства более точные.

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