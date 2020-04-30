Москва, , 08:57 — REGNUM Специалисты Роскачества протестировали 34 мобильных приложения, с помощью которых можно заказать готовую еду. Большинство из них признаны удобными и безопасными, сообщает 30 апреля пресс-служба организации.

Для сравнения представители организации заказали через все сервисы пиццу. В исследовании участвовали собственные приложения ресторанов и кафе, а также мобильные системы служб доставок.

Выяснилось, что во всех приложениях платежные данные передаются с высокой степенью шифрования. В 88% случаев приложения получили по этому критерию высшую оценку — 5 баллов, для двух приложений балл был снижен.

Более половины приложений на Android оказались удобными для пользователя, однако среди приложений для iOS все получили не более 3 баллов. Качество еды и услуги доставки эксперты не оценивали.

Совокупность всех критериев позволяет назвать лучшими приложения «Якитория», «Папа Джонс» и Delivery Сlub на платформе iOS и «Якитория», Delivery Club и «ПиццаСушиВок» на Android, заключили в Роскачестве.

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