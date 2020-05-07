Москва, , 10:04 — REGNUM В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом находятся порядка 231 тыс. человек. Об этом 7 мая сообщили в Роспотребнадзоре.

«Под медицинским наблюдением в России остается 231 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране было проведено более 4,8 млн тестов, за последние сутки — 169 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в России, по последним данным, подтверждено 165 929 случаев заражения коронавирусом. От болезней, вызванных коронавирусом, умерли 1537 человек, выздоровели — 21 327.

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