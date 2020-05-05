За первую половину майских праздников количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России продолжило свой рост, преодолев психологическую отметку в 10 тыс. новых инфицированных ежедневно. Количество летальных исходов также растет, но усилиями медиков еще более уверенно увеличивается число выздоровевших.

На этом фоне ощущается психологическая усталость российского общества от введенных еще в конце марта ограничительных мер, всё более уверенно звучат предложения отменить их или существенно ослабить, хотя бы для тех регионов, где ситуацию удалось стабилизировать. Об этом говорят чиновники, представители бизнеса и гражданского общества. Однако медики не столь оптимистичны, предупреждая о высокой вероятности новой волны эпидемии в случае быстрой отмены карантинных мер.

В ожидании решений исполнительной власти России по поводу сохранения или ослабления ограничений ИА REGNUM в своей трансляции предлагает посмотреть на картину борьбы с эпидемией глазами российских регионов.