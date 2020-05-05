«Встали и вышли»: более 300 калининградских медиков отказались работать
Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко заявил, что в регионе 100 врачей и 250 представителей среднего медперсонала отказались работать в связи с распространением коронавируса.
В Прикамье медики, помогающие пациентам с COVID-19, уже получают допвыплаты
В Пермском крае начали осуществлять стимулирующие выплаты медработникам, которые оказывают помощь пациентам, зараженным коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Выплаты уже получили все медики, кто оказывал или участвовал в оказании медицинской помощи зараженным пациентам или гражданам из группы риска заражения.
Выплата осуществляется за фактическое количество отработанных часов с больными. В апреле на стимулирующие выплаты медработникам направлено 48,7 млн рублей (23,3 млн рублей — из федерального бюджета и 25,4 млн рублей — из краевого бюджета). Всего на эти цели предусмотрено 349,8 млн рублей: 103 млн рублей федеральных денег и 246,8 млн — краевых.
В Алтайском крае погибли три пациента с COVID-19
В Алтайском крае продолжают ежедневно выявлять десятки новых заражённых SARS-CoV-2. Из сообщения оперативного штаба региона следует, что только за последние сутки, 4 мая, обнаружен 21 новый заражённый коронавирусной инфекцией. Также на утро, 5 мая, известно о третьем погибшем с COVID-19.
Вместе с тем, власти края информируют, что впервые число вылеченных (26 пациентов) превысило число заразившихся. Напомним, всего в Алтайском крае новая коронавирусная инфекция выявлена у 555 человек. Причём, только в 52 случаях речь идёт о завезённом в край вирусе, в 413 случаев имел место контакт с заболевшими.
Что касается состояния здоровья инфицированных, то 75 из них болеют внебольничной пневмонией, 87 — ОРВИ, у 393 заражённых симптомов болезни не наблюдается.
В Якутии выявили за сутки 20 инфицированных коронавирусом
Всего в Якутии зарегистрирован 331 случай коронавируса, четыре летальных исхода.
В Чувашии заражение коронавирусом подозревают ещё у 49 человек
В Чувашии ожидают официального подтверждения или опровержения результатов на SARS-CoV-2 ещё у нескольких десятков жителей.
«Недомустимые решения»: В Прикамье медики жалуются на снижение зарплаты
В Пермском крае запустили горячую линию для медработников по вопросам трудовых отношений, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
«Получаю в директ сообщения от медработников, которых во время пандемии отправляли в неоплачиваемый отпуск, снижали зарплату. Такие решения сейчас недопустимы. Запустили горячую линию по трудовым вопросам и дополнительным выплатам медработникам. Будем разбираться в каждом случае», — оставил запись на своей странице в Instagram врио губренаор Дмитрий Махонин.
В Приморье за сутки зафиксировано 88 новых инфицированных коронавирусом
Число инфицированных новым коронавирусом на территории Приморского края за прошедшие сутки увеличилось на 88 человек. Об этом 5 мая сообщили в региональном оперативном штабе.
В Прикамье выявлено семь внутрибольничных очагов COVID-19
В Пермском крае на карантин закрыли урологическое отделение МСЧ № 140, сообщает краевой минздрав.
«В период с 22 марта по 4 мая на территории Пермского края зафиксировано шесть внутрибольничных очагов новой коронавирусной инфекции. 4 мая добавился еще один — в урологическом отделении МСЧ № 140 в Перми», — сказала министр здравоохранения региона Оксана Мелехова.
В Якутии более 300 студентов закрыли в общежитии на карантин
В Якутске в одном из общежитий Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) введён карантин в связи с обнаружением случая заражения коронавирусом.
В Приангарье появился шестой погибший с COVID-19
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции стремительно ухудшается в Иркутской области. По данным регионального оперативного штаба, только за последние сутки, 4 мая, выявили 31 нового заражённого SARS-CoV-2. Также появился ещё один — шестой — погибший от COVID-19.
Общее число заразившихся составляет теперь 231 человека. Большинство пациентов находятся в стационарах, 65 — выздоровели.
Оперштаб рассказал, где в Кузбассе за сутки выявили новые случаи заражения
Новые случаи заражения коронавирусом в Кемеровской области за последние сутки выявлены в Новокузнецке, Кемерове и Осинниках. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
«Люди настроены агрессивно»: в двух общежитиях Оренбурга продлили карантин
В Оренбурге в двух общежитиях продлили карантин по коронавирусу. Карантин будут продлевать и впредь в случае выявления новых заражений, заявила во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.
На 4 мая в общежитии по ул. Братьев Коростылевых зафиксировано 14 случаев заражения. За сутки выявлен новый случай. «При каждом новом случае будем продлевать карантин на две недели. Другого выхода нет!» — сказала глава минздрава.
В переулке Тупой, в общежитии, зарегистрировано три случая заражения коронавирусом. Татьяна Савинова отметила, что население настроено агрессивно, люди устали, но карантин необходимо соблюдать.