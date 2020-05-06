Лондон, , 16:59 — REGNUM Эпидемия коронавируса стала катастрофой для борьбы женщин за свои права во всем мире, заявила публицист, автор книги «Трудные женщины: история феминизма в 11 боях» Хелен Льюис в статье для The Atlantic.

«Чисто как физическая болезнь, коронавирус, кажется, затрагивает женщин менее серьезно. Но… мы переживаем не только кризис общественного здравоохранения, но и экономический» , — отмечает Льюис.

По словам Льюис, далеко не всех огорчает социальное дистанцирование и необходимость работать из дома. И, в конце концов, «Уильям Шекспир и Исаак Ньютон работали… пока Англию разрушала чума». Однако «ни у одного из них не было обязанностей по уходу за ребенком».

«Одним из самых поразительных эффектов коронавируса будет возвращение многих пар обратно в 1950-е годы. Во всем мире независимость женщин станет тихой жертвой пандемии» , — заявляет автор статьи.

Льюис отмечает, что закрытие школ, детских садов, невозможность нанять няню или сиделку для ухода за пожилыми родственниками возлагает на граждан огромное количество «неоплачиваемого труда», причем чаще всего — именно на женщин.

«Несмотря на массовое становление женщин в качестве рабочей силы в ХХ веке, феномен «второй смены» все еще существует» , — отмечает Льюис.

Кроме того, по мнению автора, в условиях кризиса работодателям будет гораздо проще и выгоднее уволить сотрудников женского пола — особенно в странах, где право женщин на оплачиваемый труд недостаточно защищено.

Стресс, потребление алкоголя и финансовые трудности из-за самоизоляции могут привести к всплеску насилия в семьях, от которого также пострадают женщины. Причем это касается и богатых, и бедных стран.

Кроме того, по словам Льюис, вспышки вируса Зика и лихорадки Эбола в Африке доказали, что последствия эпидемий для систем здравоохранения также сильно сказываются именно на женщинах.

«То, что не является приоритетом, отменяется. Это может повлиять на материнскую смертность и доступ к контрацепции» , — заявляет автор статьи.

Отметим, в настоящий момент большинство стран мира все ещё не отменило жесткие ограничения из-за эпидемии коронавируса, в числе которых могут быть запреты торговли, запреты передвижения, закрытие школ и отмена плановой медицинской помощи больниц.

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