Лондон, 6 мая 2020, 16:59 — REGNUM Эпидемия коронавируса стала катастрофой для борьбы женщин за свои права во всем мире, заявила публицист, автор книги «Трудные женщины: история феминизма в 11 боях» Хелен Льюис в статье для The Atlantic.
По словам Льюис, далеко не всех огорчает социальное дистанцирование и необходимость работать из дома. И, в конце концов, «Уильям Шекспир и Исаак Ньютон работали… пока Англию разрушала чума». Однако «ни у одного из них не было обязанностей по уходу за ребенком».
Льюис отмечает, что закрытие школ, детских садов, невозможность нанять няню или сиделку для ухода за пожилыми родственниками возлагает на граждан огромное количество «неоплачиваемого труда», причем чаще всего — именно на женщин.
Кроме того, по мнению автора, в условиях кризиса работодателям будет гораздо проще и выгоднее уволить сотрудников женского пола — особенно в странах, где право женщин на оплачиваемый труд недостаточно защищено.
Стресс, потребление алкоголя и финансовые трудности из-за самоизоляции могут привести к всплеску насилия в семьях, от которого также пострадают женщины. Причем это касается и богатых, и бедных стран.
Кроме того, по словам Льюис, вспышки вируса Зика и лихорадки Эбола в Африке доказали, что последствия эпидемий для систем здравоохранения также сильно сказываются именно на женщинах.
Отметим, в настоящий момент большинство стран мира все ещё не отменило жесткие ограничения из-за эпидемии коронавируса, в числе которых могут быть запреты торговли, запреты передвижения, закрытие школ и отмена плановой медицинской помощи больниц.
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