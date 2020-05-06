Москва,
6 мая 2020, 16:52 — REGNUM
Леонид
Рошаль, судя по всему, полагал, что если он
окажется рядом с властью, то сумеет
ее
вразумить и наставить на путь истинный, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 6 мая, комментируя высказывания сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта.
Как сообщалось ранее, Рошаль заявил, что оптимизация здравоохранения в России неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций и что еще 10 месяцев назад эта проблема в закрытом режиме обсуждалась с представителями профильных министерств. ОНФ представил в ведомства предложения по исправлению ситуации, но сделать этого не успели, добавил Рошаль.
«Слушать Леонида Рошаля было бы стыдно, если бы мне не было 62 года и я не видел за свою жизнь с десяток подобных историй, когда крупный профессионал ради того, чтобы быть приближенным властью и иметь возможность получить для своего участка профессиональной деятельности какие-то особенные преференции, поступается народными интересами гораздо более широкого плана.
Оказывается, уже «десять месяцев назад» Народный фронт констатировал, что к оказанию медицинской помощи при массовом поступлении пострадавших в случае чрезвычайных ситуаций современная Россия не готова. Знал он и о том, что причина такого положения в проводимой в течение более 15 лет «оптимизации здравоохранения», против которой ОНФ, оказывается, тоже выступал. Ну и много навыступал?
Доктор Рошаль, видимо, как и некоторые другие профессионалы, попавшиеся на эту удочку, думали, что, окажись они рядом с властью, уж они-то её сумеют вразумить, наставить на путь истинный. Не сумели, да и не могли суметь! И сегодня Леонид Рошаль, говоря о том, что «локти себе кусает», непосредственных организаторов «оптимизации здравоохранения» и их патронов, заметьте, не называет. А надо бы назвать, раз уж ему, судя по всему, стыдно. Мы-то, простой народ, их хорошо знаем, но из его уст весомо прозвучало бы.
Не звучит. Значит, не очень стыдно…
А может быть, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта просто испугался ответственности — того, что народ в итоге проведёт разбор полётов? Испугался и хочет обезопаситься: мол, мы же предупреждали…
Жалко всё это звучит: «в ведомства были направлены предложения»; «ситуацию исправить не успели»…
Короче говоря, на такой «Народный фронт» надежды нет: насколько «жёстко» он будет следить за исполнением своих рекомендаций власти, зависит не от него, а от власти. Это теперь стало окончательно ясно», — отметил Михаил Демурин.