Москва, , 16:52 — REGNUM

Леонид Рошаль, судя по всему, полагал, что если он окажется рядом с властью, то сумеет ее вразумить и наставить на путь истинный, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 6 мая, комментируя высказывания сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта.

Как сообщалось ранее, Рошаль заявил, что оптимизация здравоохранения в России неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций и что еще 10 месяцев назад эта проблема в закрытом режиме обсуждалась с представителями профильных министерств. ОНФ представил в ведомства предложения по исправлению ситуации, но сделать этого не успели, добавил Рошаль.

«Слушать Леонида Рошаля было бы стыдно, если бы мне не было 62 года и я не видел за свою жизнь с десяток подобных историй, когда крупный профессионал ради того, чтобы быть приближенным властью и иметь возможность получить для своего участка профессиональной деятельности какие-то особенные преференции, поступается народными интересами гораздо более широкого плана.

Оказывается , уже «десять месяцев назад» Народный фронт констатировал, что к оказанию медицинской помощи при массовом поступлении пострадавших в случае чрезвычайных ситуаций современная Россия не готова. Знал он и о том, что причина такого положения в проводимой в течение более 15 лет «оптимизации здравоохранения», против которой ОНФ, оказывается, тоже выступал. Ну и много навыступал?

Доктор Рошаль, видимо, как и некоторые другие профессионалы, попавшиеся на эту удочку, думали, что, окажись они рядом с властью, уж они-то её сумеют вразумить, наставить на путь истинный. Не сумели, да и не могли суметь! И сегодня Леонид Рошаль, говоря о том, что «локти себе кусает», непосредственных организаторов «оптимизации здравоохранения» и их патронов, заметьте, не называет. А надо бы назвать, раз уж ему, судя по всему, стыдно. Мы-то, простой народ, их хорошо знаем, но из его уст весомо прозвучало бы.

Не звучит. Значит, не очень стыдно…

А может быть, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта просто испугался ответственности — того, что народ в итоге проведёт разбор полётов? Испугался и хочет обезопаситься: мол, мы же предупреждали…

Жалко всё это звучит: «в ведомства были направлены предложения»; «ситуацию исправить не успели»…