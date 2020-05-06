Москва, 6 мая 2020, 15:30 — REGNUM Министерство образования и науки не планирует переносить начало нового учебного года в вузах, сообщает 6 мая пресс-служба ведомства.
В ведомстве отметили, что новый учебный год начнется 1 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобрнауки заявили, что российские вузы должны самостоятельным образом принять решение, будут ли они проводить выпускные, учитывая ситуацию с пандемией нового коронавируса.
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