Москва, , 14:45 — REGNUM У министра культуры РФ Ольги Любимовой выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщила пресс-секретарь главы федерального ведомства Анна Усачёва.

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«Результаты теста на COVID-19 положительные, министр уже продолжительное время находится дома», — уточнила Усачёва.

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По её словам, которые приводит РБК, болезнь протекает в лёгкой форме. При этом министр не прекратила работать. Она проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля коронавирус был выявлен у председателя правительства РФ Михаила Мишустина. В настоящее время он находится в больнице. 1 мая стало известно, что COVID-19 заболел глава Минстроя РФ Владимир Якушев.