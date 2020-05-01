Москва, , 21:46 — REGNUM Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев, а также один из его заместителей заразились коронавирусом. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает пресс-служба Министерства строительства России.

Министр Якушев будет помещен в одну из городских клиник, где он будет проходить лечение от COVID-19. У его заместителя Дмитрия Волкова также выявлен коронавирус — чиновник тоже будет госпитализирован.

«Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи», — сообщил Якушев.

Исполнять обязанности главы Минстроя будет Никита Стасишин.