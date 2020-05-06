Москва, , 10:55 — REGNUM На фоне пандемии коронавирусной инфекции регионы России продолжают наращивать запасы средств индивидуальной защиты. Так, в Тюменской области создан трехмесячный резерв СИЗ. В регион поступило 1,5 млн одноразовых масок и 30 тыс. респираторов повышенной защиты.

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Нижегородская область в начале мая закупила 750 тысяч масок и 50 тысяч костюмов. Маски будут направлены в больницы, правоохранительные органы и организации, работники которых контактируют с другими людьми.

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В конце апреля более 15 тысяч противочумных защитных костюмов поступили медицинским работникам из Забайкальского края. А в медучреждения Краснодарского края уже поступили 28 тыс. защитных костюмов, до середины мая они получат ещё 50 тысяч. В аптеки Омской области поступило 500 тыс. масок.

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При этом в Пензенской области создан месячный резерв лекарств для лечения коронавируса. На приобретение масок из резервного фонда правительства Тверской области планируется выделить 30 млн рублей. Власти намерены бесплатно раздать жителям региона 1 млн многоразовых защитных масок.

В Брянской области из областного бюджета выделено 15 млн рублей на перепрофилирование 19 медучреждений для лечения больных COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что суточный объём производства медицинских масок в России превысил восемь млн штук. По его словам, это больше того уровня, на который было запланировано выйти к двадцатым числам апреля. По плану, на суточное производство семи млн масок планировалось выйти только к концу апреля, а к середине апреля было запланировано производить четыре млн масок в сутки, в том числе марлевых.

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