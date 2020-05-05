Бейрут, 5 мая 2020, 19:35 — REGNUM Правительство Ливана продлило до 24 мая ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, 5 мая сообщает агентство Associated Press.
Согласно заявлению правительства, из-за раннего снятия ограничений в стране может начаться «второй волна» эпидемии, которая может оказаться «намного тяжелее первой».
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил на заседании совета безопасности, что «граждане не соблюдают ограничения», несмотря на постепенное ослабление ограничений.
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