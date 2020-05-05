Бейрут, , 02:48 — REGNUM В Ливане с 4 мая началась реализация второго этапа плана по восстановлению экономической деятельности, прерванной в связи с пандемией нового коронавируса. О разрешении приступить к работе парикмахерским и автосалонам говорится в распоряжении МВД Ливана.

Работать открывающимся заведениям разрешается только по предварительной записи, чтобы не создавать опасных для передачи инфекции очередей. Первую половину недели парикмахерские будут работать для мужчин, вторую — для женщин.

Также для жителей Бейрута снимается запрет на дневные прогулки по набережной. Граждане по прежнему обязаны соблюдать необходимые меры безопасности, включающие ношение защитных масок и перчаток, соблюдение дистанции.

Напомним, с 27 апреля в Ливане были частично ослаблены ограничительные меры, начали работать продуктовые рынки и некоторые другие предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, Ливан получил гуманитарную помощь из Ирана для борьбы с коронавирусом нового типа.

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