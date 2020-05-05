Москва, , 14:36 — REGNUM Ранняя диагностика позволяет контролировать течение заболевания COVID-19 и не допускать развития тяжёлых состояний. Об этом порталу стопкоронавирус.рф заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.

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Именно этим, по его словам, и объясняется низкий уровень летальности заболевания, вызванного SARS-CoV2 в России.

«Использование высокоэффективных и высокоспецифичных тест-систем позволяет своевременно выявлять и изолировать пациентов с лёгкими клиническими формами заболевания, а также бессимптомных носителей», — подчеркнул эпидемиолог.

Он отметил, что это существенно снижает уровень циркуляции вируса среди населения и отдельных групп риска. Акимкин добавил, что на лёгкие клинические формы и бессимптомное течение заболевания приходится 70−80% случаев инфицирования.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что главной причиной низкого уровня смертности в условиях эпидемии коронавируса в России является своевременное выявление болезни и оперативное начало её лечения. Кроме того, по её словам, немаловажным фактором является то, что жители России вовремя обращаются к медикам, запущенные заболевания встречаются нечасто.

Добавим, что, согласно данным оперативного штаба на 5 мая, в России зарегистрировано 155 370 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Почти 20 тыс. пациентов с COVID-19 выздоровели, 1451 человек скончался.

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