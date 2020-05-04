Москва, , 16:40 — REGNUM Главной причиной низкого уровня смертности в условиях эпидемии коронавируса в России является своевременное выявление болезни и оперативное начало её лечения, заявила 4 мая главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы «Спасибо, доктор».

Она пояснила, что речь идёт о соотношении числа умерших от COVID-19 к численности населения страны.

На данный момент в России этот показатель равен 5,5 летального исхода болезни на миллион человек населения. Этот показатель в России растет медленнее, чем в большинстве европейских стран.

«Очень многое зависит от быстроты оказания помощи, насколько быстро и качественно эта помощь оказывается. Мы пока еще готовы и успеваем», — сказала Елена Малинникова.

Кроме того, немаловажным фактором является то, что жители России вовремя обращаются к медикам, запущенные заболевания встречаются нечасто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители ВОЗ отмечали, что в России благодаря системе здравоохранения, созданной в эпоху СССР, один из самых низких уровней смертности на фоне пандемии коронавируса.

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