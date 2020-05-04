Анкара, , 22:32 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что с 11 мая в стране начнется постепенное ослабление карантинных ограничений, 4 мая сообщает агентство Anadolu.

Ограничения будут сняты для провинций Эрзурум, Айдын, Хатай, Малатья, Мерсин, Анталья и Мугла, но останутся в силе для 24 других провинций.

С 11 мая в Турции будут постепенно сниматься запреты ограничений на торговлю. Университеты смогут возобновить работу с середины июня.

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