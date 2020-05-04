Прага, , 22:20 — REGNUM Въезд в страну гражданам государств, не входящих в Евросоюз, имеющим разрешение на работу, разрешат с 11 мая власти Чехии. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба МВД страны.

Правительство одобрило предложение МВД разрешить с 11 мая въезд в страну для граждан, имеющих разрешение на работу, но не являющихся гражданами стран-членов ЕС. Эти граждане смогут принять участие в сезонных работах в сельском хозяйстве, а также быть задействованы в больницах и иных медицинских и социальных учреждениях.

Режим чрезвычайного положения, включающий запрет на въезд и выезд из страны иностранцев, не имеющих разрешения на долговременное либо постоянное проживание в Чехии, действовал на территории государства с 12 марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в минздраве Чехии сообщили о снижении количества новых случаев заражения коронавирусом в стране.

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