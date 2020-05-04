Душанбе, , 15:56 — REGNUM Число лабораторно подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Таджикистане за день увеличилось до 230 человек. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает госинформагентство «Ховар», ссылаясь на данные министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана.

По состоянию на 16:30 по местному времени 4 мая в Таджикистане зарегистрировано 230 случаев заражения. Большинство случаев выявлено в столице — Душанбе — 110 заражений, 70 случаев в Согдийской области, 22 — в городах и районах республиканского подчинения, 21 — в Хатлонской области и 7 случаев в Горно-Бадахшанской автономной области.

С подтверждённым COVID-19 в стране умерли трое человек.

В настоящее время, по данным минздрава, под медицинским наблюдением находятся 3208 человек. За сутки из карантинных зон выписаны 246 человек.

Напомним, что ещё утром 4 мая, по официальным данным, число подтверждённых случаев заражения в стране составляло 128.

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