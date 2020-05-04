Бангкок, , 12:12 — REGNUM За последние сутки в Таиланде было зарегистрировано 18 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом 4 мая сообщило правительство страны, передаёт Thai Enquirer.

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Уточняется, что все новые пациенты выявлены в одном кластере — это центр временного содержания нарушителей визового режима при иммиграционной полиции провинции Сонгкла. Так, COVID-19 заболели семнадцать девочек и женщин в возрасте от 13 до 22 лет и десятилетний мальчик.

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При этом за последние сутки не было зафиксировано ни одного летального исхода у пациентов с COVID-19. Таким образом число жертв заболевания, вызванного коронавирусной инфекций, за последние шесть дней осталось неизменным — 54 человека. Ещё один пациент выздоровел, в результате чего общее число выписанных пациентов достигло 2740.

Всего за время пандемии коронавирус был диагностирован у 2 987 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайного положения, объявленного в Таиланде на фоне пандемии коронавируса, который должен был закончиться в конце апреля, продлён ещё на один месяц — до 31 мая.

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