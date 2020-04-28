Бангкок, , 11:52 — REGNUM Режим чрезвычайного положения, объявленного в Таиланде на фоне пандемии коронавиурса, который должен был закончиться в конце апреля, будет продлён ещё на один месяц. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщил заместитель генерального директора департамента информации и заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел Таиланда Натапану Нопакун.

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Отмечается, что такое решение правительство страны приняло из-за высокой вероятности возникновения второй волны эпидемии в случае отмены ограничений.

Так, введённые ранее ограничительные меры, а также комендантский час будут действовать до 31 мая.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день общее количество выявленных заболевших с начала эпидемии в Таиланде составляет 2938 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции — 54 человека. 2652 человека выздоровели. За последние сутки в стране было зарегистрировано семь новых случаев инфицирования коронавирусом.