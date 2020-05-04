Нижний Новгород, , 11:20 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 4 мая выявили 877 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений в Поволжье выросло до 12 016 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявлено 157 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Татарии — 86, в Оренбургской области — 81, в Башкирии — 80, в Саратовской области — 74, в Чувашии — 64, в Самарской области — 60, в Мордовии — 59, в Марий Эл — 49, в Удмуртии — 43, в Пермском крае — 35, в Кировской области — 33, в Ульяновской области — 29, в Пензенской области — 27.

С учётом новых данных общее число подтверждённых заражений в Нижегородской области составило 2852 случая, в Татарии — 1117, в Башкирии — 1102, в Мордовии — 867, в Чувашии — 795, в Марий Эл — 717, в Оренбургской области — 700, в Саратовской области — 659, в Пермском крае — 630, в Кировской области — 618, в Самарской области — 578, в Пензенской области — 539, в Ульяновской области — 528, в Удмуртии — 314.

Выписаны после полного выздоровления 2330 человек в Поволжье, за последние сутки — 141 пациент вылечился. 96 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, четверо — в течение минувших суток.

ИА REGNUM напоминает, всего в России на 4 мая подтверждено 145 268 случаев заражения коронавирусом, 10 581 — за минувшие сутки. Выздоровели 18 095 человек, 1356 человек скончались.

Читайте также: В Поволжье выявлено 888 новых случаев заражения коронавирусом