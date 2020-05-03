Нижний Новгород, , 11:37 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 3 мая выявили 888 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений в Поволжье выросло до 11 139 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Максимальное число новых случаев вновь зафиксировано в Нижегородской области — 252, в Башкирии — 87, В Самарской области — 85, в Татарии — 71, в Чувашии — 55, в Саратовской области — 50, в Мордовии — 43, в Кировской области — 42, в Марий Эл — 40, в Пермском крае — 39, в Ульяновской области — 38, в Пензенской области — 31, в Оренбургской области — 28, в Удмуртии — 27.

С учетом новых данных общее число подтвержденных в Нижегородской области случаев составило 2695, в Татарии — 1031, в Башкирии — 1022, в Мордовии — 808, в Чувашии — 731, в Марий Эл — 668, в Оренбургской области — 619, в Пермском крае — 595, в Саратовской и Кировской областях — по 585, в Самарской области — 518, в Пензенской области — 512, в Ульяновской области — 499, в Удмуртии — 271.

Выписаны после полного выздоровления 2189 человек в Поволжье, за сутки выписаны из стационаров 190 пациентов. 92 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, трое — в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России на 3 мая подтверждено 134 687 случаев заражения коронавирусом, 10 633 — за минувшие сутки. Выздоровели 16 639 человек, 1280 человек скончались.

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