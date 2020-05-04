Москва, , 09:46 — REGNUM В Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Москве достигла уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев инфицирования, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико.

По его словам, по критериям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это характеризует третью-четвертую фазы эпидемии.

«Возможно, что уже близок перелом эпидемической ситуации, которая сложилась в последнее время», — сказал он в интервью «российской газете».

Он добавил, что за последний месяц прирост новых случаев заражения составляет 7−8% ежедневно, говорить о контроле над ситуацией можно тогда, когда прирост будет составлять 1% или меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 2 мая в Москве исследования подтвердили 5948 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, в Москве был установлен новый рекорд по числу заражений. Ранее наибольшее число случаев заражений было выявлено 1 мая — 5358. Всего в столице России заразились коронавирусом 68 606 человек.

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