Заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова в интервью ТАСС заявила, что власти столицы пока не могут дать прогноз по ситуации с пандемией коронавируса.
«Ситуация быстро меняется, и прогнозировать, когда именно мы можем выйти на так называемое плато, или когда уровень заболеваемости пойдет на спад — очень сложно», — сказала Ракова.
Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил агентству ТАСС, что власти столицы будут стараться закрыть все лесопарковые зоны на майские праздники.
В Удмуртии с 12 мая начнут работу призывные комиссии
В Удмуртии с 12 мая начнут работать все призывные комиссии республики. Отправлять призывников в места несения службы будут после 20 мая.
Главврач больницы в Коммунарке призвал москвичей остаться дома на праздники
Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко призвал москвичей остаться дома на майские праздники. Врач опубликовал видеообращение на своей странице в Facebook.
В Тверской области раздают миллион защитных масок
К раздаче миллиона защитных масок бесплатно приступили волонтёры в Тверской области — акция проводится в рамках проекта по инициативе губернатора Игоря Рудени и стартовала 30 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.
«Это важное мероприятие, направленное на популяризацию мер профилактики коронавирусной инфекции в Тверской области. Важно, чтобы средства индивидуальной защиты распространялись в местах наибольшего скопления людей», — отметил Игорь Руденя.
В Ростовской области введут обязательный масочный режим
В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
У медиков и пациентов онкоцентра в Петербурге выявлен коронавирус
У шести сотрудников и двух пациентов расположенного в Петербурге Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова выявлена коронавирусная инфекция.
В Севастополе заражение коронавирусом подтвердили ещё у шести человек
Ещё шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали в Севастополе. Таким образом, за сутки количество заболевших достигло семи.
Члены правления Газпрома перечислили месячный оклад больнице им. Боткина
Члены правления ПАО «Газпром» в ходе состоявшегося заседания правления корпорации приняли решение передать личные средства в размере одного должностного оклада каждого из них на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.
На крымском полуострове скончался первый пациент с коронавирусом
В севастопольской больнице умер пациент, который был госпитализирован с новой коронавирусной инфекцией. У него также было онкологическое заболевание.
Скорая помощь у Покровской больницы. Санкт-Петербург. Дарья Драй © ИА REGNUM