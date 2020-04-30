30 Апреля
 
17:43

Заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова в интервью ТАСС заявила, что власти столицы пока не могут дать прогноз по ситуации с пандемией коронавируса.

«Ситуация быстро меняется, и прогнозировать, когда именно мы можем выйти на так называемое плато, или когда уровень заболеваемости пойдет на спад — очень сложно», — сказала Ракова.

17:41

Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил агентству ТАСС, что власти столицы будут стараться закрыть все лесопарковые зоны на майские праздники.

17:39

В Удмуртии с 12 мая начнут работу призывные комиссии

В Удмуртии с 12 мая начнут работать все призывные комиссии республики. Отправлять призывников в места несения службы будут после 20 мая.

17:38

Главврач больницы в Коммунарке призвал москвичей остаться дома на праздники

Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко призвал москвичей остаться дома на майские праздники. Врач опубликовал видеообращение на своей странице в Facebook.

17:36

В Тверской области раздают миллион защитных масок

К раздаче миллиона защитных масок бесплатно приступили волонтёры в Тверской области — акция проводится в рамках проекта по инициативе губернатора Игоря Рудени и стартовала 30 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

«Это важное мероприятие, направленное на популяризацию мер профилактики коронавирусной инфекции в Тверской области. Важно, чтобы средства индивидуальной защиты распространялись в местах наибольшего скопления людей», — отметил Игорь Руденя.

17:30

В Ростовской области введут обязательный масочный режим

В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.

17:22

У медиков и пациентов онкоцентра в Петербурге выявлен коронавирус

У шести сотрудников и двух пациентов расположенного в Петербурге Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова выявлена коронавирусная инфекция.

17:16

В Севастополе заражение коронавирусом подтвердили ещё у шести человек

Ещё шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали в Севастополе. Таким образом, за сутки количество заболевших достигло семи.

17:09

Члены правления Газпрома перечислили месячный оклад больнице им. Боткина

Члены правления ПАО «Газпром» в ходе состоявшегося заседания правления корпорации приняли решение передать личные средства в размере одного должностного оклада каждого из них на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

17:04

На крымском полуострове скончался первый пациент с коронавирусом

В севастопольской больнице умер пациент, который был госпитализирован с новой коронавирусной инфекцией. У него также было онкологическое заболевание.

17:02

Скорая помощь у Покровской больницы. Санкт-Петербург. Дарья Драй © ИА REGNUM