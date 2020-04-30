Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к жителям страны заявил о продлении самоизоляционного режима до 11 мая включительно. По его словам, пик пандемии коронавируса ещё не пройден, а Россия стоит перед «новым, самым напряженным этапом эпидемии».

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин поддержал данные ограничения и распространил их на столицу. Помимо этого, московский мэр распорядился отменить онлайн-уроки для столичных школьников на период с 1 по 11 мая.

Когда Россия поборет пандемию? Как скоро страна выйдет на плато по уровню заражения коронавирусом? Отменят ли режим самоизоляции после майских праздников? Об этом рассказывает ИА REGNUM.

Обложка. Коронавирус в России. Иван Шилов (с) ИА REGNUM