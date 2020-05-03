Аддис-Абеба, , 22:50 — REGNUM Число подтвержденных случаев COVID-19 в странах Африки превысило 43 000, погибли от инфекции на континенте уже более 1700 человек, 3 мая сообщает Africa CDC.

По информации Центров контроля заболеваний Африканского союза, на данный момент странами Африки подтверждены 43 029 случаев COVID-19 и 1761 смертей от заболевания. Выздоровевшими считаются 14 343 человек.

Наибольшее число случаев коронавирусной инфекции, 6336, выявлено в ЮАР, где также подтверждены 123 смерти от COVID-19. В Египте — 6193 случаев и 415 смертей от COVID-19. В Марокко — 4880 случаев и 174 смертей.

Читайте также: Помпео заявил, что коронавирус вышел из лаборатории в Ухане