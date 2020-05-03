Вашингтон, , 22:41 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что есть «значительные доказательства» того, что коронавирус SARS-CoV-2 вышел из китайской лаборатории в Ухане, 3 мая передает ABC News.

«Существует значительное количество доказательств того, что это вышло из лаборатории в Ухане» , — заявил Помпео в эфире телеканала.

В то же время Помпео запутался в показаниях относительно того, был ли вирус создан искусственно или из лаборатории произошла утечка природного вируса.

Госсекретарь заявил, что «лучшие эксперты до сих пор уверены, что это было сделано человеком», однако разведсообщество США не видит этому доказательств, и у Помпео «нет оснований полагать, что они ошиблись».

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