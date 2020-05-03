Рим, , 19:31 — REGNUM За сутки в Италии погибли от COVID-19 всего 174 человека, это минимальное суточное число смертей от заболевания в стране с начала марта, 3 мая сообщает агентство Reuters.

Общее число смертей от COVID-19 в Италии с начала эпидемии возросло до 28 884. Подтвержденное число случаев заболевания за сутки увеличилось на 1389 до 210 717.

Днем ранее, 2 мая, в Италии было зафиксировано 474 смерти от COVID-19 и 1900 случаев заболевания.

Читайте также: В Британии нашли новую причину высокой смертности от коронавируса