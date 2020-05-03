Кембридж, Великобритания, , 09:21 — REGNUM Высокая смертность от заболевания COVID-2019, вызванного новым коронавирусом, в некоторых странах связана с недостаточным содержанием в организме витамина D. Такой вывод следует из исследования ученых из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, результаты которого 3 мая опубликованы в журнале Research Square.

При исследовании ученые провели сравнения уровня наличия в организме витамина D у 20 граждан разных государств Европы и статистику смертности от COVID-2019. В ходе сравнения выяснилось, что данные показатели оказались связанными, и в странах, в которых бывает недостаток этого вещества в организме граждан, уровень смертности от новой болезни был выше.

«Особенно низкий уровень витамина фиксировался у жителей Испании, Италии и Швейцарии», — отмечается в исследовании.

Также указывается, что недостаток в организме витамина D часто бывает у пожилых людей, чаще умирающих от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 2127 человек.