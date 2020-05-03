Москва, , 15:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин так или иначе примет участие в акции «Бессмертный полк». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, 9 мая Путин возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится ко всем гражданам страны. Это не будет массовым мероприятием, уточнил Песков.

Он также добавил, что глава государства присоединится «так или иначе к акции «Бессмертного полка».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в День Победы 9 мая 2020 года будет проведён воздушный военный парад, несмотря на пандемию коронавируса.

При этом президент подчеркнул, что все мероприятия, которые ранее были запланированы на 9 мая, включая парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка», состоятся, когда эпидемиологическая ситуация станет безопасной.

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