Бишкек, 3 мая 2020, 10:23 — REGNUM Медики в Киргизии выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 3 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Общее число выявленных случаев заражения достигло 795, выздоровели 564 человека, скончались десять пациентов. Реальное число болеющих COVID-19 в Киргизии уменьшилось на 13 человек или 5,56%.
Отметим, наибольшее число случаев заражения выявили Ошской области — 282, в Бишкеке — 205 и Джалал-Абадской области — 118. По состоянию на 3 мая от COVID-19 вылечился 71% от всех пациентов.
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