Бишкек, , 17:21 — REGNUM В инфекционной больнице столицы Киргизии скончалась заразившаяся коронавирусом заведующая центром семейной медицины (поликлиникой) №3 Жузум Кокумбаева, заразившаяся коронавирусом, передает «Вечерний Бишкек».

Отмечается, что она первой начала открыто выступать с критикой в адрес чиновников министерства здравоохранения республики за то, что медиков мобильных бригад не отделили от рядовых врачей, чтобы избежать ненужных рисков заражения последних коронавирусом.

По информации республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, у Кокумбаевой диагностировали двустороннюю пневмонию, тяжелое течение болезни и дыхательную недостаточность, которые в итоге и привели к смерти врача.

ИА REGNUM напоминает, что с начала года в Киргизии выявлено 769 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 200 — среди медицинских работников.

За все время от последствий заражения коронавирусом излечились 527 киргизстанцев, в том числе 122 медика. Скончались от осложнений, вызванных COVID-19 10 жителей республики.