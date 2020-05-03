Москва, , 08:39 — REGNUM Аналитики сервиса для путешественников OneTwoTrip выяснили, чем жители России намерены заняться сразу после окончания режима самоизоляции, передает RT.

Так, 86,5% опрошенных планируют встретиться с родными и друзьями, пойти в гости. Сразу после самоизоляции в парк пойдут гулять почти 70% респондентов.

Еще 69% заявили, что хотели бы отправиться в путешествие, а 64,2% — ждут, когда можно будет обниматься и здороваться за руку со своими друзьями при встрече. 63% опрошенных заявили, что сразу после открытия ресторанов сразу же отправятся туда.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию агентства «Ромир» и компании Boston Consulting Group, экономические последствия пандемии коронавируса негативно отразятся на потребительской активности граждан РФ.

Потеря работы, снижение зарплат, а также пессимистические настроения по поводу перспектив на ближайшее будущее вынуждают жителей страны переходить на режим жёсткой экономии.

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