Берлин, , 12:39 — REGNUM Вакцины от коронавируса, которые планируют разрабатывать в Евросоюзе, будут доступны во всем мире. Об этом 2 мая заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы разрабатываем вакцины, лекарства и хорошие диагностические возможности для всех людей во всем мире», — сказала Меркель, слова которой цитирует пресс-служба правительства Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным университета Джонса Хопкинса, на 2 мая в мире заражены коронавирусом 3 346 299 человек, умерли 238 826 из числа зараженных, а 1 039 588 человек признаны выздоровевшими.

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