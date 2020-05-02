Берлин, , 10:50 — REGNUM В Германии от COVID-19 выздоровели 129 тыс. человек, свидетельствуют данные Института Роберта Коха.

Отмечается, что за последние сутки в стране выявили 945 новых случаев заражения коронавирусом. От болезней, вызванных инфекцией, скончались 94 человека.

Всего в Германии число выявленных случаев заражения коронавирусом составляет 161 703, более 6,5 тыс. пациентов умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным университета Джонса Хопкинса, на 1 мая в мире заражены коронавирусом 3 303 296 человек, умерли 235 290 из числа зараженных, а 1 039 588 человек признаны выздоровевшими.

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