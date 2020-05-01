Аддис-Абеба, , 22:50 — REGNUM Лесото является последней страной Африки, в которой пока не подтверждено заражение коронавирусной инфекцией, 1 мая сообщает Africa CDC.

Достаточно долгое время таких стран было две — Коморские острова и Лесото. Обе страны почти сразу после начала эпидемии в регионе закрыли границы.

1 мая стало известно, что на Коморских островах был подтвержден первый случай COVID-19. В Лесото под подозрением были три пациента, однако у них коронавирусная инфекция не подтвердилась.

Читайте также: В Африке подтвердили более 39000 случаев COVID-19