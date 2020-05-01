Аддис-Абеба, , 21:57 — REGNUM В странах Африки выявлено более 39 тысяч случаев COVID-19 к настоящему моменту, 1 мая сообщает Africa CDC.

По информации Центров по борьбе с заболеваниями Африканского союза, к настоящему моменту на континенте выявлены 39 018 случаев COVID-19, умерли от заболевания 1640 человек, прошли лечение и выписаны 12 750 пациентов.

Наиболее пострадавшим от эпидемии регионом является Северная Африка с более чем 15 тыс. случаев COVID-19. В Западной Африке — более 10 тыс. случаев заболевания. В Южной Африке — более 6000 случаев.

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