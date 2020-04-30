Женева, Швейцария, , 22:38 — REGNUM Введённые из-за пандемии в Африке карантинные меры нужно отменять очень постепенно, сообщили 30 апреля в ВОЗ.

По словам директора организации по Африке Матшидисо Моети, на африканском континенте не отмечается резкого нарастания заражений коронавирусом. Но это не значит, что Африка в безопасности.

Напомним, количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Африке достигло 36 460, количество летальных исходов — 1581. Больше всего случаев COVID-19 выявлено в ЮАР.

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