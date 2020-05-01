Сингапур, , 15:53 — REGNUM Прогнозы о сроках завершения пандемии коронавируса во всём мире и отдельных странах давать преждевременно. Об этом заявил 1 мая сопредседатель межправительственной группы по борьбе с COVID-19, министр национального развития Сингапура Лоуренс Вон, комментируя вышедший ранее доклад о сроках прекращения пандемии.

«Мы считаем, что очень рано говорить, когда пандемия может закончиться, в какой месяц это может произойти, в июне, августе или сентябре», — сказал министр ТАСС.

Вон отметил, что многие эксперты в мире не исключают второй волны коронавируса, которая может быть связана с сезонным гриппом. Он призвал готовиться к очень продолжительной борьбе с коронавирусом, который, возможно, будет появляться очень часто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Сингапурского университета дизайна и технологий (SUTD) сделали прогноз о сроках окончания пандемии в разных странах. В ряде стран, включая Россию, эпидемии закончатся в августе, предположили они, отметив «теоретический» характер прогноза.

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