Москва, , 13:08 — REGNUM Дата окончания эпидемии коронавируса в России неизвестна и не может быть определена. Об этом заявил 29 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прогноз сингапурских специалистов о прекращении пандемии.

У Кремля есть чёткое понимание того, «что назвать дату окончания эпидемии невозможно», подчеркнул Песков. Он добавил, что разъяснения о прогнозе, сделанном в Сингапуре, следует получать у его авторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исследователи из Сингапурского университета технологий и дизайна предсказали полное завершение вспышки коронавируса в России в июле. Во Франции, Германии, Великобритании и США она, по прогнозу, завершится в августе. Позднее авторы исследования передвинули срок завершения эпидемии в России также на август, призвав не относится к нему чересчур серьёзно.

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