Москва, , 13:36 — REGNUM Дебаты с участием официального представителя МИД России Марии Захаровой и блогера Алексея Навального не состоятся из-за условий, выдвинутых стороной блогера. Об этом Захарова написала 1 мая на своей странице в Facebook.

По словам Захаровой, обсуждать дебаты ей пришлось с соратницей блогера Любовью Соболь, Навальный не захотел говорить по телефону. Дебаты были предложены только при участии модератора, например журналиста Алексея Пивоварова.

«Условия начали выставлять: об этом говорить можно, об этом не говорить. Время начали выставлять: две минуты на то, две минуты на это», — пояснила представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что Навальный — трус, который даже на «битву с женщиной» не может решиться без другого мужчины.

Изданию «Подъём» Захарова сообщила, что Навальный потребовал модератора, намереваясь обезопасить себя. Ранее уже предпринимались попытки с ним связаться, «были постоянные помощники и увиливания», добавила она.

Навальный на своей странице в Facebook написал, что готов на дебаты в любом формате, в том числе без модератора.

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