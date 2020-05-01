Москва, , 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты. Об этом 1 мая он сообщил на своей странице в Twitter.

В соответствии с сообщением, дебаты пройдут в YouTube уже 1 мая.

«Дебаты с Марией Захаровой пройдут завтра в 17 часов на канале @navalnylive. Модератор — (журналист) Алексей Пивоваров», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, поводом для дебатов стало неоднозначное высказывание Захаровой в одном из недавних интервью относительно возможностей российских туристов посещать другие страны после завершения эпидемии. Навальный раскритиковал Захарову, и в ответ та спросила у себя в Facebook, готов ли он к разговору.

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