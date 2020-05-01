Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM Июньский праздник выпускников «Алые паруса» может быть отменен в связи с коронавирусными ограничениями. Об этом журналистам заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов в ходе онлайн-конференции.

Алые паруса Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам Батанова, то, что традиционный праздник на набережной Невы в конце учебного года состоится, «маловероятно».

Ранее комитет финансов Петербурга опубликовал проект корректировки бюджета на 2020 год, и, судя по документу, субсидию в 16,2 млн рублей на организацию праздника комитет по печати выплачивать не собирается.

Праздник «Алые паруса» собирает десятки тысяч выпускников со всей страны, они собираются на Дворцовой площади, Дворцовой набережной и Стрелке Васильевского острова. В 2019 году там отмечали окончание школы более 1,4 млн человек.

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