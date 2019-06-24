Праздник «Алые паруса» в Петербурге увидели более 1,4 млн человек

Санкт-Петербург, , 09:08 — REGNUM Количество зрителей праздника петербургских выпускников «Алые паруса», который состоялся в ночь на 24 июня 2019 года, превысило 1,4 млн человек. Это примерно на 200 тыс. больше, чем годом ранее.

«Праздник собрал 1 млн 452 тыс. зрителей, в том числе на Дворцовой площади — 88 тыс. человек», — приводит ТАСС слова временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

В июне 2018 года, по данным полиции, число посетителей праздника составляло 1,2 млн человек.

В этом году на праздник в Петербург были приглашены все выпускники Петербурга и лучшие выпускники 35 регионов России. Каждый из них мог взять с собой одного гостя.

Напомним, главной особенностью праздника в этом году стало участие российского парусного брига «Россия», порт приписки — Санкт-Петербург. До этого 9 лет выпускников приветствовал шведский парусный корабль.

На празднике в 2019 году был поставлен рекорд пиротехнического шоу — 22 минуты непрерывного фейерверка.

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