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Праздник «Алые паруса» в Петербурге увидели более 1,4 млн человек

Общество

Впервые главную роль исполнил бриг «Россия»

Праздник «Алые паруса» в Петербурге увидели более 1,4 млн человек
Дарья Драй © ИА REGNUM
«Алые паруса»

Санкт-Петербург, 24 июня 2019, 09:08 — REGNUM  Количество зрителей праздника петербургских выпускников «Алые паруса», который состоялся в ночь на 24 июня 2019 года, превысило 1,4 млн человек. Это примерно на 200 тыс. больше, чем годом ранее.

«Праздник собрал 1 млн 452 тыс. зрителей, в том числе на Дворцовой площади — 88 тыс. человек», — приводит ТАСС слова временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

В июне 2018 года, по данным полиции, число посетителей праздника составляло 1,2 млн человек.

В этом году на праздник в Петербург были приглашены все выпускники Петербурга и лучшие выпускники 35 регионов России. Каждый из них мог взять с собой одного гостя.

Напомним, главной особенностью праздника в этом году стало участие российского парусного брига «Россия», порт приписки — Санкт-Петербург. До этого 9 лет выпускников приветствовал шведский парусный корабль.

На празднике в 2019 году был поставлен рекорд пиротехнического шоу — 22 минуты непрерывного фейерверка.

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Праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
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