Тирасполь, , 10:15 — REGNUM В Приднестровье по состоянию на вечер 30 апреля коронавирус подтвердился еще у 20 жителей республики. Соответствующая информация была опубликована 30 апреля пресс-службой министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.

Общая численность инфицированных коронавирусом в Приднестровье по состоянию на 22:30 30 апреля составила 467 человек. Из них З84 человека получают лечение от COVID-19 в карантинных центрах республики, один человек — лечится за пределами республики.

Читайте также: В Приднестровье ждут падения ВВП на 16% в 2020 году из-за эпидемии и засухи

60 человек выздоровели от COVID-19 за весь период эпидемии. 22 человека скончались от осложнений заболевания.

Читайте также: ВОЗ организует мониторинговую миссию в ПМР на фоне молдавской блокады

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения анонсировала организацию мониторинговой миссии в Приднестровье, целью которой является ознакомление с мероприятиями по борьбе с коронавирусом.